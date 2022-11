Un si grand soleil du 17 novembre : la mort de Sylvie (résumé épisode 1019 en avance)

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil du 17 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1017 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 17 novembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna et Sabine font un footing. Sabine pense que c’est bien que Cross soit allé voir Paul pour lui mettre la pression. Johanna pense être enfin débarrassée de Paul. Johanna lui raconte le malaise au moment où elle a failli embrasser Yann… Et depuis elle n’a pas de nouvelle. Au commissariat, Cross est mal et hésite à appeler Johanna. Mais il renonce.







Publicité





Arthur révise, il repense à Laurine, la soeur de Boris. Ils ont parlé de médecine et elle lui a dit qu’elle bosse dans le service d’Alain… Alain vient voir Arthur pour le faire réviser mais il semble fatigué. Alain pense qu’il n’est pas prêt, Elisabeth pense qu’il y a un relâchement.



Publicité





Guilhem semble préoccupé, Sylvie le remarque. Mais il affirme que tout va bien, il a hâte de partir au Japon. Il la remercie de faire partie de sa vie, il dit qu’elle l’a sauvé.

Cross appelle Johanna, il lui demande si tout va bien et s’excuse pour l’autre soir. Il veut la revoir pour discuter. Elle accepte, elle a le sourire.

Arthur est avec Boris, il a adoré la soirée. Il lui demande comment il a trouvé sa soeur, il l’a trouvée cool. Arthur organise une fête à Ibiza, il l’invite. Arthur a envie mais doit travailler… Il promet d’y réfléchir.

Sylvie appelle Marion, elle veut lui parler de quelque chose avant de partir en voyage de noces. Marion semble inquiète et affirme qu’elle passera en fin d’après-midi.

Jennifer sert le repas d’une patiente mais il y a du sel, elle a fait une erreur et Laurine lui parle très mal. Jennifer s’excuse mais Laurine est odieuse. Alain surprend la conversation, il lui demande d’être moins brutale dans sa façon de parler avec les aides-soignantes. Laurine ne voit pas où est le problème mais Alain lui rappelle qu’ils font un métier difficile et ils ont besoin d’être traité avec respect. Alain lui demande de rectifier le tir.

Marion arrive chez Sylvie. Pendant ce temps là, Arthur retrouve Jennifer et lui parle de la fête de Boris à Ibiza. Elle n’en a pas du tout envie et pense qu’ils ne font pas partie du même monde. Laurine fait un footing avec Boris, elle n’a pas aimé qu’Alain la reprenne. Boris lui parle de Jennifer, la copine d’Arthur aide-soignante. Laurine est convaincue que Jennifer a du se plaindre à Arthur qui en a parlé à Alain…

Yann retrouve Johanna, il est désolé. Et il veut s’expliquer : il a été marié, mais sa femme est décédée d’un cancer. Il n’arrive pas encore à tourner la page. On appelle Yann pour le boulot, il doit filer.

Yann arrive sur une scène de crime. Une femme est morte d’une chute dans des escaliers : il s’agit de Sylvie ! C’est Guilhem qui l’a retrouvée et a appelé les secours.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Guilhem a-t-il tué Sylvie ? Les résumés jusqu’au 2 décembre 2022

Un si grand soleil du 17 novembre extrait, Sylvie est morte

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note