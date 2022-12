Echappées Belles du 17 décembre : ce soir direction la Norvège et la Haute-Savoie sur France 5 (sommaire)

5 ( 9 )

Echappées Belles du 17 décembre 2022 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Norvège, terre d’aventures », suivi de la rediffusion « Haute-Savoie, de village en village ».







Echappées Belles du 17 décembre, à 20h55 – « Norvège, terre d’aventures » (inédit)

Terre d’aventure par excellence, la Norvège concentre une incroyable diversité de panoramas saisissants (îles, fjords, forêts, plaines, montagnes, glaciers). La région des fjords procure aux amoureux des grands espaces une variété de plaisirs sans limite, été comme hiver, sur les cimes ou sur l’eau. Avec ses imposants glaciers parmi les plus grands d’Europe, elle est une destination prisée des explorateurs en quête de défis glacés. Une contrée que Matthieu Tordeur, amoureux du grand froid qui a déjà goûté aux conditions extrêmes du pôle Sud, rêve de découvrir.

De la porte d’entrée des fjords jusqu’au célèbre parc national du Jotunheimen, Ismaël Khelifa et Matthieu Tordeur se donnent comme principal objectif : l’ascension du glacier Storbreen.

En quoi la région des fjords, entre mer et montagnes, représente-t-elle un terrain de jeu idéal pour des voyageurs sensibles à l’appel du Grand Nord ? La Norvège est-elle toujours avant-gardiste en matière de respect de l’environnement et de symbiose avec la nature ?

Les reportages : La nature norvégienne : un trésor en partage / Fedge, une île en quête d’habitants / 24H sur l’Express côtier, le fil d’Ariane de la Norvège / Le goût de la Norvège entre confort, tendance et tradition : les pulls norvégiens / Portrait de Virgil Reglioni, le photographe des aurores boréales.



Echappées Belles du 17 décembre à 22h25 – « Haute-Savoie, de village en village » (rediffusion)

La Haute-Savoie est une destination hivernale de choix, entre esprit de famille et amour de la nature. Entre lacs et montagnes, sport et gourmandises, il y a là de quoi satisfaire tous les voyageurs. De village en village, Jérôme Pitorin va découvrir un mode de vie chaleureux, mais aussi l’importance que revêtent pour eux les traditions séculaires, et leur amour des plaisirs simples qu’offre la nature…

En raquette, en patin à glace sur un lac gelé, depuis la nacelle d’une montgolfière, dans ses différentes vallées escarpées, les Hauts-Savoyards partagent avec Jérôme un peu de l’esprit de leur terre et beaucoup de sensations.

Sujets : villages de Haute-Savoie, les montagnards sont là/Les perles du Léman/Le Reblochon, star des Aravis/La grande odyssée, de village en village/Combloux, été et hiver/La magie du bois.

