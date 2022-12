« La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe » : vos épisodes ce soir sur France 5 (22 décembre)

5 ( 7 )

La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe » au programme TV du jeudi 22 décembre 2022 – France 5 poursuit ce soir la diffusion de la saison 6 inédite de « La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe ». Au programme ce jeudi, avec Bruno Solo à la narration, les épisodes 3 et 4.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







« La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe », les épisodes du 22 décembre

Episode 3 • Marie-Antoinette, l’enfant de la paix (1764-1770)

Pour sceller la paix après sept ans de guerre, Marie-Thérèse d’Autriche et Louis XV envisagent le mariage du futur Louis XVI avec la duchesse Maria-Antonia. Une mauvaise nouvelle pour le petit Louis-Auguste de Berry, à laquelle vient s’ajouter la mort de son père, qui le propulse au titre de dauphin de France. Mais Louis XV refuse de le préparer à régner. Tout à sa lutte contre l’Angleterre, le roi s’attelle à conquérir de nouveaux territoires pour rebâtir son empire.

Episode 4 • Marie-Antoinette, vive la reine ! (1770-1774)

Louis XVI épouse la jeune Marie-Antoinette d’Autriche. Mais le jeune couple ne parvient pas à donner un héritier au trône de France. La dauphine, entourée d’espions, est manipulée par sa mère, Marie-Thérèse d’Autriche. À Versailles comme à Londres, un vent de révolte souffle sur les trônes. Marie-Antoinette s’insurge contre la nouvelle favorite de Louis XV, Madame du Barry. Tandis qu’en Amérique, on refuse les nouvelles taxes imposées par l’Angleterre. Mais la mort de Louis XV et l’avènement de Louis XVI vont faire basculer les monarchies.



« La guerre des trônes, la véritable histoire de l’Europe », présentation de la saison 6

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Plaza dans le rôle d’un prérévolutionnaire, cette saison 6 de La guerre des trônes (1757-1788) éclaire l’une des périodes les plus tumultueuses de notre histoire grâce à des séquences de fiction en costumes et décors d’époque, enrichies de véritables dialogues historiques.

Accablé par les impôts et les guerres, le peuple français est en colère, pendant que le jeune Louis XVI grandit à l’ombre de son grand-père et fait la rencontre de sa future femme, Marie-Antoinette. La première véritable guerre « mondiale » éclate, les États-Unis d’Amérique deviennent une puissance indépendante et la Russie joue un rôle clé dans la politique européenne. Bruno Solo, depuis les châteaux de Versailles, Fontainebleau et Breteuil, et dans sa désormais célèbre « salle de la carte », décrypte les intrigues, les affaires d’espionnage, les jeux de pouvoir et d’influence qui s’exercent en Europe au XVIIIe siècle et pose la question : apprenons-nous vraiment de nos erreurs passées ?

