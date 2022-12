Les 12 coups de midi du 30 décembre : l’étoile mystérieuse se dévoile, Stéphane continue

5 ( 4 )

Les 12 coups de midi du 30 décembre 2022, 132ème victoire de Stéphane – Nouvelle victoire de Stéphane aujourd’hui aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans les « Les 12 coups de midi ». Alors que le Maître de Midi sera prochainement éliminé (voir notre article), il a remporté 1.000 euros à partager ce vendredi.







Il a ainsi une impressionnante cagnotte personnelle d’un total de 517.893 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 30 décembre, l’étoile mystérieuse se dévoile

Du côté de la grande étoile mystérieuse de 2023, elle se dévoile peu à peu mais Stéphane n’a pas reconnu le paysage de Marbella. Il reste bloqué sur le film « Le coeur des hommes » et a proposé Gérard Darmon. Mais c’est encore raté !

Chez Stars Actu, pour l’instant on pense toujours qu’il s’agit de l’actrice Millie Bobby Brown, née à Marbella et qui a débuté dans la peau d’Alice dans « Once Upon a Time in Wonderland » (d’où la montre à gousset).

Rappel des indices présents : un paysage situé à Marbella en Espagne, le haut d’une montre à gousset, et la lune.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat, Alban Ivanov, Guillaume Gallienne, Samuel Le Bihan, Guillaume Canet, Patrick Chesnais, Bernard Campan, Brigitte Bardot, Marc Lavoine, Gérard Darmon

Les 12 coups de midi du 30 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

