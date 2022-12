Plus belle la vie de retour en 2023 ? Le projet avance !

4.3 ( 13 )

Plus belle la vie PBLV infos – Et si votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » était finalement de retour l’an prochain ? Pas impossible ! La série, qui s’est terminée le mois dernier sur France 3, pourrait bien renaître de ses cendres.







En effet, un collectif est toujours mobilisé avec l’objectif de récupérer les droits de « Plus belle la vie » et les décors qui n’ont pas encore été détruits, à savoir la mythique place du Mistral et le commissariat.







Ce collectif est composé de 300 personnes et les choses semblent avancer dans le bon sens. Les comédiens seraient même tous partants pour reprendre leurs rôles dans ce nouveau « Plus belle la vie » !

« La série sera diffusée sur une plateforme dédiée, à la manière de Netflix, que l’on pourra regarder depuis une application, sur un ordinateur, une tablette ou un téléviseur connecté. On gardera le même rythme de diffusion hebdomadaire. Tous les jours, comme avant, avec un format de 20 minutes, comme avant » a expliqué Florence Demay, actrice et porte-parole du collectif, à Actu.fr



« Pour l’instant, on essaye de rendre la série gratuite, sachant que c’est un mode de financement très difficile. » a-t-elle poursuivi. « Jusqu’à présent, il semble que la plupart des personnages seront présents. En tout cas, aucun acteur n’a refusé de participer. (…) On a demandé à Newen (production de la série) de garder le commissariat et la place du Mistral, qui est la place principale de la série. Mais, on va forcément devoir tourner plus de scènes en extérieur »

Côté diffusion, il faudra bien sûr patienter encore un peu : « À partir du moment où l’on sera sûrs d’avoir les droits, et si on les a, il nous faudra 18 semaines pour diffuser le premier épisode. Ça correspond au temps d’écriture, de fabrication et de mise en ligne«

