Plus Belle la vie : depuis l’arrêt de la série, l’audience de France 3 au plus bas

L’arrêt de « Plus belle la vie » était-il une bonne décision de la part de France Télévision ? Pas sur si l’on regarde les audiences enregistrées par la chaîne sur la case horaire depuis la disparition du feuilleton quotidien de la grille des programmes…







France 3 a choisi de remplacer « Plus belle la vie » par des rediffusions de « Cuisine ouverte ». Et on peut dire que c’est un sacré flop !







Alors que PBLV fédérait encore 2,5 millions de fans chaque soir il y a encore un mois, c’est désormais à peine 600.000 téléspectateurs qui regardent France 3 à la même heure !

Mais chez France Télévision, on reste optimiste et on parle de la concurrence de la Coupe du Monde de foot.



« Le programme est actuellement confronté à la Coupe du monde de football. Laissons-la passer avant de faire un bilan. Nous étudions par ailleurs d’autres hypothèses pour cette case, du jeu à une fiction étrangère » a déclaré Anne Holmes, directrice des programmes de France Télévisions, dans une interview pour le Parisien.

Rappelons que « Plus belle la vie » pourrait faire son retour l’an prochain sur une plateforme dédiée (tous les détails ici).

