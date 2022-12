Plus belle la vie : une actrice est décédée, revivez ses meilleurs moments dans la série (vidéo)

5 ( 6 )

Plus belle la vie, décès d’une actrice – Andrée Damant, 93 ans, est décédée cette semaine à l’âge de 93 ans. Elle avait joué dans la série quotidienne « Plus belle la vie » en 2010, incarnant le personnage de Julienne Vidal. Une vieille dame très sympathique dont les fans de PBLV se souviennent très bien.







Publicité





Originaire du sud de la France, Andrée Damant avait l’accent chantant et c’est certainement ce qui l’a amenée à jouer dans « Plus belle la vie ». Elle avait tourné aux côtés de Laetitia Milot (Mélanie) et Ludovic Baude (Benoit).







Publicité





L’actrice avait joué dans de nombreux films au cinéma, mais aussi des pièces de théâtre, et beaucoup de téléfilms et séries.

Ses obsèques auront lieu mardi 13 décembre à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis.



Publicité





VIDÉO les meilleurs moments de Julienne Vidal dans Plus belle la vie

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note