50mn Inside du 7 janvier : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

50mn Inside du 7 janvier 2023, sommaire et reportages – Comme chaque samedi, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside.







50mn Inside du 7 janvier 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ A la Une – Le prince Harry : son autobiographie pourrait être le coup de grâce de ses relations avec la famille royale.

Après la sortie il y a un mois de la série documentaire sur la vie d’Harry et Meghan, qui a battu des records d’audience, c’est cette semaine que sort l’autobiographie tant attendue du Prince Harry. Son titre : « Le suppléant ». Un livre explosif qui risque de raviver les tensions entre le couple et le reste de la famille royale.

🏠 En intimité avec Sophie Davant

« Il y a un truc sur lequel on est très différentes, moi j’ai besoin de mon bordel ! ». Elle est depuis plus de 30 ans, un visage familier du petit écran. Journaliste, animatrice, Sophie Davant nous a reçus cette semaine, dans son refuge secret en Normandie, là où elle passe ses week-ends et se ressource loin des projecteurs et de la vie parisienne. Une première pour l’animatrice, habituellement très discrète sur sa vie privée.



📸 Le Portrait : Rencontre avec Indira Ampiot, Miss France 2023

« C’était une femme forte, je garde sa force et son courage. » Indira Ampiot a toujours eu pour modèle, sa grand-mère, Eliane, décédée il y a un an. À 18 ans, elle se livre avec générosité sur son parcours et sa famille.

🎶 La Story : Florent Pagny, l’histoire de son plus grand tube : « Chanter »

« Cette chanson incarne Florent et lui incarne cette chanson ». Absent depuis un an pour soigner un cancer du poumon, le chanteur semble bien décidé à faire son retour sur scène. En attendant, voici l’histoire de son plus grand tube, « Chanter » !

50mn Inside du 7 janvier 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Le Document d’Inside : Miami, le nouvel Eldorado des Français

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

