C à vous du 20 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 20 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites, avenir de la gauche : Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie, dont le livre « L’Engagement. Un récit intime du pouvoir » est réédité

🔵 📌 Réunion des alliés de l’Ukraine à Ramstein, en Allemagne, aujourd’hui : une nouvelle étape dans l’aide militaire face à la Russie ? On en parle avec l’ancien colonel des Troupes de marine et historien Michel Goya

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Brigitte Fossey, pour la promo du documentaire « La boum éternelle », diffusé le 20 janvier sur France 5

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Oulaya Amamra, Marie-Castille Mention-Schaar et Zahia ZIOUANI pour le film “Divertimento”, en salle le 25 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 20 janvier 2023 à 19h sur France 5.



