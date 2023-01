5 ( 8 )

C ce soir du 3 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd’hui, il a pour thème « SANTÉ PUBLIQUE : LE NAUFRAGE FRANÇAIS ? ».







Rendez-vous dès 22h50 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 3 janvier 2023 : sommaire et invités

Quand le système de santé craque, que ce soit à l’hôpital ou dans la médecine de ville… Vous l’avez peut-être constaté par vous même en essayant, sans succès, de prendre un rendez-vous chez le médecin ou en vous rendant dans des urgences engorgées… Alors comment en sommes nous arrivés là ? A qui la faute ? Comment enrayer la fuite des soignants et recréer des vocations ? Bref, comment réparer la santé ?

Avec :



📌 Agnès BUZYN, Ancienne ministre des Solidarités et de la Santé (2017-2020), hématologue, professeure des universités – praticien hospitalier

📌 Alice DESBIOLLES, Médecin de santé publique, autrice de « Réparer la santé – Démocratie, éthique, prévention » aux éditions Rue de l’échiquier (20/01/2023)

📌 Arnaud CHICHE, Médecin anesthésiste-réanimateur à la polyclinique de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), fondateur du collectif Santé en Danger

📌 François CRÉMIEUX, Directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM)

📌 Christian LEHMANN, Médecin généraliste, écrivain, auteur de « Tenir la ligne » aux éditons de l’Olivier (11.03.22)

Le choix de Laure : L’Hôpital nous a sauvés : sauvons-le ! du Pr André Grimaldi aux éditions Odile Jacob

