C dans l’air du 13 janvier 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir, Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







C dans l’air du 13 janvier 2023 : le sommaire

🔵 Florence Porcel, autrice de « Honte » (éditions JC Lattès)

Considérée comme la première des femmes à avoir porté plainte pour viol contre PPDA, Florence Porcel publie l’essai Honte aux éditions JC Lattès dans lequel elle démonte les idées reçues sur les victimes d’agressions sexuelles.

🔵 Factures d’énergie : ça baissera quand ?

Les marchés du gaz et de l’électricité se détendent. Depuis la fin du mois de décembre, les prix de gros ont retrouvé leur niveau d’avant-guerre en Ukraine. Le mégawattheure de gaz, par exemple, s’échange aujourd’hui autour de 70 euros, quatre à cinq fois moins qu’en août dernier. La hausse des températures et la diminution de la consommation expliquent ce repli. De son côté, le risque de pénurie d’électricité s’éloigne aussi. Des bonnes nouvelles en apparence mais qui ne se concrétisent pas dans le portefeuille des Français.

En effet, l’énergie utilisée actuellement est celle qui a été mis en stock cet été, celle donc qui a été achetée cher. Le prix du marché du gaz, même à 70 euros, reste par ailleurs toujours plus élevé que celui qui apparaît sur notre facture. Il faudrait qu’il baisse encore de 50% pour qu’il le rejoigne, ce qui est peu probable, d’autant que la perspective de la fin de l’approvisionnement en gaz russe pourrait faire vite repartir le cours à la hausse.

Pendant ce temps, alors que les automobilistes viennent d’encaisser une augmentation du tarif du plein d’essence avec la fin de la ristourne du gouvernement, une hausse des coûts du carburant semble se profiler. L’Union européenne, qui importait 600 000 barils de diesel par jour depuis la Russie, devra apprendre à s’en passer dès février. Et pour le moment, il semble plus onéreux de s’approvisionner ailleurs.

Pour faire face à l’inflation, les élus de certaines communes prennent des décisions radicales. Certains maires vendent en effet le patrimoine immobilier. Casernes de pompiers, hôtels particuliers, évêchés, ces villes se délestent des biens trop coûteux.

Enfin, l’inflation touche aussi l’eau. Avec la hausse du prix de l’énergie, qui pèse sur les usines de traitement et de distribution, le prix du mètre cube augmente de 7 à 11 % dans plusieurs agglomérations françaises.

Alors, quand les Français pourront-ils voir leurs factures d’énergie baisser ? Quelles solutions ont les élus locaux face à l’inflation ? L’eau deviendra t-elle bientôt hors de prix ?



