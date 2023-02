5 ( 10 )

C à vous du 15 février 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 15 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : le gouvernement fait un pas vers les Républicains sur les carrières longues. On en parle avec Aurelien Pradie, vice-président exécutif des Républicains, député LR de la 1ère circonscription du Lot

🔵 📌 Séisme en Syrie et en Turquie : l’urgence humanitaire Raphael Pitti, médecin humanitaire, s’apprête à partir en Syrie pour porter secours aux victimes du séisme

🔵 📌 “Story Killers” : une enquête au cœur de l’industrie de la désinformation Frédérique Métézeau, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, correspondant à Jérusalem, est dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jeremy Galvan, chef du restaurant “Jeremy Galvan” à Lyon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Miossec pour son nouvel album “Simplifier”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Laetitia Casta pour la pièce “Clara Haskil : Prélude et fugue”, qui reprend du 8 au 26 mars au Théâtre du Rond-Point et pour le film d’animation “Valentina”, en salle le 22 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 février 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note