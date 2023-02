Ici tout commence spoiler : Salomé et Gaëtan surpris par... (vidéo épisode du 20 février)

4.6 ( 10 )

Ici tout commence spoiler – Après la découverte de la vérité et le départ de Thomas de l’institut, on peut dire que Salomé va très vite se remettre dans votre série « Ici tout commence. En effet, dans quelques jours, Salomé va craquer pour le beau Gaëtan !

Ils passent la nuit ensemble et se font surprendre par Livio et Ambre… Pas le choix, ils décident d’assumer !







OUPS ! Gaëtan et Salomé ont complètement craqué…Ils ont passé une nuit enflammée tous les deux. Salomé veut rester discrète mais, elle se fait surprendre au saut du lit par…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 604 du 20 février 2023, Salomé et Gaëtan surpris par Livio



