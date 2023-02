Plus belle la vie : Xavier Niel prêt à relancer la série sur sa nouvelle chaîne SIX

4.5 ( 21 )

Plus belle la vie infos retour PBLV – C’est un gros projet que prépare Xavier Niel, le PDG de Free. Il vient de présenter à l’ARCOM son projet de nouvelle chaîne télévisée, la SIX, qui viendrait remplacer M6. Et alors qu’il promet des primes qui ne débuteront pas après 21h et deux soirées de fictions françaises inédites chaque semaine, Xavier Niel a fait une belle annonce pour les fans de « Plus belle la vie » !







En effet, le milliardaire a annoncé être « en négociations avancées » avec Newen, le producteur de « Plus belle la vie », afin de relancer la série quotidienne arrêtée par France 3 en novembre dernier.







La série marseillaise pourrait ainsi revenir à l’antenne gratuitement sur une grande chaîne, comme c’était le cas avant !

Avec la présentation de SIX, Xavier Niel espère récupérer la place d’M6. En effet, les groupes TF1 et M6, titulaires historiques des canaux 1 et 6 de la TNT, voient leurs autorisations d’exploitation arrivent à échéance le 5 mai. Ils doivent donc défendre leur renouvellement devant l’ARCOM et M6 va donc elle aussi exposer son projet. L’ARCOM prendra une décision d’ici la fin du mois de février.



