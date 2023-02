5 ( 10 )

C dans l’air du 24 février 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir sur sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 24 février 2023 : le sommaire

⚫ Marie-Christine Sonkin, rédactrice en chef Patrimoine des Echos, sera ce soir l’invitée d’Axel de Tarlé dans #cdanslair.

C’est du jamais vu ! Le livret A a réalisé la plus folle remontée de son histoire, et se place maintenant au plus haut depuis 14 ans. Le placement préféré des Français, dont le taux est passé à 3% ce 1er février, aura vu sa rémunération multipliée par six en douze mois. Elle était de 0,5 % en janvier 2022, avant de passer à 1 % en février, puis à 2 % en août, et maintenant à 3 %.

Pendant ce temps, l’autre investissement préféré des Français reste l’assurance-vie. Mais depuis près de 20 ans la performance des assurances-vie en fonds euros fond à vue d’œil. Un sentiment de déception domine donc.

Enfin, d’autres types d’investissement ont actuellement le vent en poupe : l’or physique, par exemple. Les pièces et les lingots sont redevenus une valeur refuge pour les Français. Et puis, les cryptomonnaies évidemment, et notamment le Bitcoin.

Marie-Christine Sonkin, rédactrice en chef Patrimoine des Echos, reviendra sur la remontée en flèche du livret A et sur les différents types de placements épargne.

⬛ Ukraine : la Chine dégaine un plan de paix

Il y a un an jour pour jour, le 24 février 2022, les troupes russes pénétraient sur le territoire ukrainien au petit matin et les bombes s’abattaient sur Kiev. Un an plus tard, rien ne s’est passé comme Moscou l’avait prévu. Des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, mais l’armée ukrainienne a forcé les troupes russes à se retirer de la région de Kiev. Le monde a découvert alors des charniers à Boutcha et Irpin. Des crimes de guerres qui vont susciter l’indignation de la communauté internationale et pousser les Occidentaux à accélérer leur soutien financier et militaire à l’Ukraine.

Les troupes ukrainiennes vont mener une double offensive à l’est et au sud durant l’été et l’automne repoussant les soldats russes. Depuis le front s’est figé dans le Donbass. Une guerre de tranchée, de position se déroule notamment autour de la ville de Bakhmout où les combats s’intensifient depuis plusieurs semaines.

Devenu au fil des mois le symbole de la résistance de l’Ukraine, le président ukrainien a publié ce vendredi sur Twitter une vidéo qui rend compte des épreuves subies mais aussi de la force déployée par son peuple depuis le début du conflit. Evoquant une année « de douleur, de chagrin, de foi et d’ « unité », il a salué l’ « invincibilité » des Ukrainiens et lancé : « Nous savons que 2023 sera l’année de notre victoire ! ».

De son côté, Vladimir Poutine continue sa stratégie de victimisation de la Russie. Dans son discours annuel prononcé le 21 février à Moscou, le maître du Kremlin a accusé le régime de Kiev, qualifié de néonazi, et l’Otan animés par une russophobie, d’avoir « fait éclater la guerre », contraignant la Russie à « utiliser la force pour y mettre un terme ». Il a également annoncé suspendre sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire datant de 2010. Il a par ailleurs indiqué mercredi attendre une prochaine visite du président chinois en Russie, sans en préciser la date.

Isolé sur la scène internationale, Vladimir Poutine peut néanmoins toujours compter sur la Chine. Dans son plan de paix en douze point publié cette nuit, Pékin a appelé Russes et Ukrainiens à dialoguer vers une solution pacifique, et plaider pour une « désescalade » du conflit avant un « cessez-le-feu ». La Chine a également proposé, sans citer la Russie, « la fin des sanctions unilatérales » qui ne font, selon elle, « que créer de nouveaux problèmes ».

L’Empire du Milieu envisagerait également de démarrer une production à grande échelle de drones d’attaque « kamikazes » pour le compte de l’armée russe en vue d’une possible utilisation en Ukraine, a affirmé l’hebdomadaire allemand Der Spiegel dans son édition de ce vendredi.

Alors quelle est la situation en Ukraine après un an de guerre ? Très isolé, avec qui Vladimir Poutine gouverne-t-il vraiment en Russie ? Quels sont les membres de son cercle restreint ? Quel est le plan de la Chine ? Enfin la Russie se prépare-t-elle à envahir la Moldavie ?

Le ministre de la Défense russe a accusé ce vendredi « le régime de Kiev » de fomenter « une provocation armée contre la république moldave du Dniestr [la Transnistrie] dans un avenir proche ». Le Kremlin prétend qu’une «attaque mise en scène (…) depuis le territoire de Transnistrie » par des « unités des forces armées ukrainiennes, y compris le régiment nationaliste Azov » déguisées en militaires russes « servira de prétexte à l’invasion » a-t-il expliquer.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 24 février 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note