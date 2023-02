5 ( 9 )

C à vous du 9 février 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 9 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites, visite de Zelensky à Paris… Robert Ménard, maire (divers droite) de Béziers

🔵 📌 Une enquête révèle la face cachée de Patrick Poivre d’Arvor, l’ex-présentateur accusé de viols Romain Verley, journaliste, qui publie le livre “PPDA, le prince noir”, aux Editions Fayard

🔵 🎵 Dans le live : Mentissa, November Ultra, et Emma Peters

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert, Chef Relais Chateaux “Anne de Bretagne”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Spéciale révélations des Victoires de la musique, en direct demain soir sur France 2, avec sa présentatrice Laury Thilleman. Et aussi : Jacques, Lujipeka, et Pierre de Maere, artistes, révélations des Victoires de la Musique, sont également au dîner

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Valérie Bonneton pour le film “Juste Ciel !”, réalisé par Laurent Tirard, en salle le 15 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 9 février 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note