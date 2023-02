5 ( 8 )

C dans l’air du 9 février 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour, Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 9 février 2023 : le sommaire

🔵 Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’Enfance, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux.

La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) présenteront le futur dispositif, préparé depuis des mois avec le cabinet de Jean-Noël Barrot et celui de la secrétaire d’État chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel. Il obligera les sites pornographiques à contrôler réellement l’âge de leurs utilisateurs dès septembre.

Ce dimanche, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique a annoncé au Parisien que la France allait imposer un dispositif de certification de l’âge afin de bloquer l’accès aux sites internet pornographiques pour les mineurs. Actuellement, les sites pornographiques demandent à l’internaute de certifier son âge en entrant une date de naissance, ou même plus simplement en appuyant sur une case pour dire « Je suis majeur ».

Ce dispositif intervient 5 mois après la publication d’un rapport sur la pornographie en France intitulé « L’enfer du décor », ou 4 rapporteures de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ont présenté à la presse leur rapport sur l’industrie de la pornographie.

Ce rapport est « totalement inédit », puisqu’aucune « institution française ne s’est jamais penchée sur l’industrie pornographique ». « L’enfer du décor » a révélé que l’âge moyen de la première consultation d’un site porno est de 11 ans. Pour Laurence Rossignol, la vice-présidente socialiste du Sénat, « la pornographie colonise nos cerveaux et colonise l’imaginaire de la sexualité, particulièrement chez les adolescents. La loi, qui impose aux sites d’empêcher l’accès des mineurs, doit être enfin respectée ».

En France, l’Arcom estime que 19,3 millions de personnes consultent des contenus « X » en ligne, les mineurs représentant 12 % de cette audience. Et 2,3 millions de mineurs sont concernés chaque mois. Si le ministère de la Santé fait remarquer qu’il « n’a jamais été aussi facile pour les mineurs d’accéder à des contenus pornographiques, de manière délibérée ou accidentelle », il s’agit d’une situation « pas toujours connue des parents ». Et pour cause, « seulement 7% d’entre eux estiment que leurs enfants regardent de la pornographie au moins une fois par semaine ». Pire, « un jeune sur deux affirme être tombé dessus par hasard », toujours selon le ministère de la Santé.

Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’Enfance, reviendra sur ce nouveau dispositif de certification de l’âge afin de bloquer l’accès aux sites internet pornographiques pour les mineurs.

🔵 Face à la poussée russe, Zelensky sonne l’alerte

Volodymyr Zelensky a entamé mercredi une mini-tournée européenne, son deuxième voyage à l’étranger depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, après sa visite aux Etats-Unis en décembre dernier. Un déplacement tenu secret jusqu’à la dernière minute pour des raisons de sécurité au cours duquel le président ukrainien entend convaincre ses alliés occidentaux d’accroître leur soutien. D’abord à Londres puis hier à Paris et aujourd’hui à Bruxelles où il a rencontré les « 27 », le chef de guerre ukrainien, vêtu de sa célèbre tenue kaki, a une nouvelle fois pressé les Européens de fournir des avions de combat à l’Ukraine pour vaincre la Russie.

Car le moment est crucial. Sur le terrain les forces ukrainiennes sont soumises à une pression accrue de l’armée russe, qui s’est réorganisée après les catastrophes du début jusqu’à la perte de la ville de Kherson à l’automne. Elle a aujourd’hui reçu les renforts de la mobilisation partielle de septembre, avec au moins 300 000 hommes de plus sous les drapeaux, et un commandement repris en main par le général Guerassimov, le chef d’état-major russe. De plus viennent s’ajouter aux nouvelles troupes russes déployées, de l’artillerie et, surtout, de nouveaux chars qui se dirigeraient aussi vers la ligne de front où les contours de la possible offensive russe du printemps, dont tout le monde parle, se dessineraient à un horizon de plus en plus proche.

Les autorités ukrainiennes craignent de voir les Russes lancer l’assaut aux alentours du 24 février, soit un an jour pour jour après le déclenchement de la guerre. Julianne Smith, l’ambassadrice américaine auprès de l’Otan a également insisté ces derniers jours sur « l’urgence » de faire parvenir des chars à l’Ukraine au plus vite pour contenir l’assaut russe.

Pour l’instant, les Ukrainiens parviennent par leur acharnement et leur ingéniosité à défendre leurs positions, comme en ce moment à Bakhmut, où se déroulent les combats les plus durs. Ils peuvent pour cela compter sur le soutien de la population qui depuis un an participe à l’effort de guerre. Des volontaires ont ainsi pris les armes aux côtés des soldats ukrainiens, tandis que d’autres se sont efforcés de défendre leurs quartiers avec des armes artisanales comme les cocktails Molotov ou se sont lancés dans le bidouillage de drones civils pour en faire des armes de guerre. Un système D qui a néanmoins ses limites d’où l’appel du président ukrainien à en envoyer plus d’armes, à monter en gamme et à « aller plus vite que la Russie ».



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 9 février 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note