« Le Marrakech du Rire » : la 10ème édition ce soir sur W9 (9 février 2023)

« Le Marrakech du Rire » du 9 février 2023 – Ce jeudi soir, W9 vous propose de voir ou revoir l’édition 2022 du « Marrakech du Rire » de Jamel Debbouze. Après une interruption de 2 ans pour cause de Covid, le Marrakech du rire est de retour en pour une dixième édition. L’occasion de fêter 10 ans de rire, de folie et de sketchs démentiels à Marrakech !







A suivre dès 21H10 sur W9 ou en replay sur la 6play.







« Le Marrakech du Rire » : les invités de l’édition 2022

Pour célébrer cet anniversaire, Jamel va nous offrir un gala exceptionnel avec encore plus de surprises et de démesure, une scène transformée et la participation de nombreux invités et talents dont Kev Adams, Michaël Youn, Jarry, Jeff Panacloc, Ahmed Sylla, Kad Merad, Camille Lellouche, Caroline Vigneaux, Booder, Nawell Madani, Elie Semoun, Maxime Gasteuil, Paul Mirabel, Waly Dia, Fatsah Bouyahmed, Redouanne Harjane, Wahid Bouzidi.

Sans oublier DJ Abdel… et beaucoup de belles surprises… Venez rire, danser et partager !



Vidéo bande-annonce

Pour vous donner l’envie d’avoir envie, voici quelques images de votre émission de ce soir.

Pour les 10 ans du Marrakech Du Rire, @DebbouzeJamel a fait les choses en grand ! 🥰 Le #MDR2022, mardi 19 juillet à 21.10 pic.twitter.com/goovL30pu3 — M6 (@M6) July 16, 2022

Si ces images vous dont déjà convaincu, alors venez vous aussi rire, danser et partager lors de ce « Marrakech du Rire 2022 », un festival multiculturel qui permet de renforcer les liens d’amitié entre la France et le Maroc.

