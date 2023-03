5 ( 1 )

C à vous du 2 mars 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 2 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Roald Dahl, Jane Austen, Agatha Christie… faut-il réécrire certaines œuvres littéraires ? On en parle avec Caroline Fourest, journaliste et essayiste, directrice éditoriale de ranc-Tireur

🔵 📌 ChatGPT, robots humanoïdes… comment réguler l’usage de l’intelligence artificielle ? Décryptage avec Laurence Devillers, spécialiste des interactions homme-machine

🔵 🎵 Le live : Thibaut Cauvin présente son album “Bach” avec un live sur la scène de C à Vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Cédric Béchade – Relais Chateaux “L’Auberge Basque”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Dany Boon, Nadia Tereszkiewicz et Francois Ozon pour le film “Mon crime”, en salle le 8 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 2 mars 2023 à 19h sur France 5.



