Koh-Lanta : Martin surpris par son abandon, les explications

Martin s’est blessé à la cheville sur le jeu de confort hier soir dans l’épisode 6 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Il a ensuite été contraint à l’abandon sur décision médicale, abandon qu’il a appris face à Denis Brogniart en même temps que les autres aventuriers !







« J’apprends que mon aventure se termine en même temps que tout le monde. C’est Denis qui me l’annonce, ce n’est pas le médecin qui me le dit. Je pensais qu’on m’aurait prévenu avant. C’est pour ça que je suis détendu quand j’arrive sur le jeu. Quand on me dit que l’aventure s’arrête là, je suis effondré » a confié Martin dans une interview pour Télé Loisirs.







La production s’est expliquée au sujet de cette étrange façon d’apprendre à Martin qu’il devait abandonner Koh-Lanta.

« Le médecin prend sa décision et la communique à Denis Brogniart qui l’annonce aux aventuriers. Il se trouve que dans ce cas là, Martin était toujours dans le jeu et n’avait pas été sorti à l’infirmerie parce que le médecin voulait voir l’évolution de sa cheville… Avant l’épreuve, le médecin a demandé à voir Martin et c’est suite à cet examen-là qu’il a vu que l’évolution n’allait pas dans le bon sens, qu’il ne pouvait pas participer au prochain jeu ni au suivant » a expliqué Julien Magne, d’ALP Production, à Télé Loisirs.



