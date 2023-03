5 ( 4 )

La Grande Librairie du 29 mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Ce soir, il s’agit d’une spéciale à l’occasion des 80 ans du Petit Prince. Et on vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 29 mars 2023 : invités et sommaire

À nous les roses, les étoiles et les allumeurs de réverbères ! Pour célébrer les 80 ans du Petit Prince, La Grande Librairie lui consacre une émission spéciale. Publié pour la première fois en 1943, le conte d’Antoine de Saint-Exupéry est encore aujourd’hui le deuxième livre le plus traduit, le plus édité et le plus vendu au monde après La Bible.



Famille, amis, spécialistes et amateurs, adultes philosophes et enfants rêveurs nous raconteront l’histoire de cet immense succès et des mystères qui l’entourent encore aujourd’hui :

📙 Alban Cerisier, « Il était une fois… Le Petit Prince » Gallimard, 2006). Co-commissaire de l’exposition « À la rencontre du Petit Prince » au Musée des Arts Décoratifs (fév – avril 2022).

📕 Michel Bussi, « Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? » (Les Presses de la Cité, 2021).

📗 Joann Sfar, « Le Petit Prince » (Gallimard Jeunesse, 2008).

📘 Marie Desplechin, romancière.

📙 Laurence Vanin, « Le secret du Petit Prince : La philosophie du Mouton » (Ovidia, 2016) et « L’énigme de la rose » (Ovidia, 2013).

📕 Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d’Antoine de Saint-Exupéry.

📗 Eliott Bonduelle, 12 ans, finaliste de Si on lisait à voix haute.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 29 mars 2023 à 21h sur France 5.

