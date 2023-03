« Mariés au premier regard » du 27 mars 2023 : l’épisode 2 ce soir sur M6

4.7 ( 12 )

« Mariés au premier regard » du 27 mars 2023 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Léa et Emmanuel, Anabel et Fabrice, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.







« Mariés au premier regard » du 27 mars, au programme ce soir

Suite aux révélations de Gilbert, la rencontre entre Léa et Emmanuel s’annonce délicate. Coup de coeur d’un côté, malaise de l’autre ! Physiquement, Emmanuel n’est pas le style de Léa, elle ne ressent pas d’attirance…

Pendant ce temps là, le coup de foudre entre Anabel et Fabrice se confirme. Mais leur bonheur tout neuf va très vite être mis à l’épreuve.

Et vous allez faire la connaissance de Jessica, une femme accomplie dont le parcours et le succès font peur aux hommes. Quel est l’homme que la science a élu pour la rendre enfin heureuse ?

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 7

Chaque année de plus en plus de célibataires expriment leur confiance en la science pour trouver l’amour. Pour la saison 7 de “Mariés au premier regard”, plus de 25 000 personnes ont déposé leur candidature pour se marier au premier regard. Cette saison, les 14 participants sélectionnés se sont livrés comme jamais : nous allons vibrer avec eux, partager leurs sentiments, leurs joies, leurs doutes, mais aussi leurs interrogations.

Plus que jamais, cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles ce qui donnera lieu à des séquences inédites dans le programme. Et pour un couple, rattrapé par la réalité de la vie, l’expérience ne va pas se passer comme prévu. Alors sur 7 couples formés, combien se diront oui le grand jour ?



Extrait vidéo

Voici des images de ce qui vous attend ce soir. « Pour l’instant je ne peux pas être sûr… » Fabrice se pose un tas de questions sur son avenir avec Anabel !

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.

