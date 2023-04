5 ( 1 )

« 20h30 le samedi » du 15 avril 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On propose maintenant de sommaire du jour.







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 15 avril 2023 : les reportages

Voici la liste des sujets de ce soir.

🔵 Jour où : « Téléphone » fait de la provoc’ à la « fête de l’Huma »

Au milieu des années 1970, l’apparition du groupe Téléphone fait l’effet d’une bombe. C’est la première fois qu’un groupe de rock chante en français avec un son aussi proche que celui des plus grands groupes anglo-saxons. Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka, Louis Bertignac et Corine Marienneau débordent d’énergie vitale à chaque concert, offrant un exutoire à une jeunesse avide de liberté. Les quatre musiciens ont le goût de la provoc’ et vont marquer les esprits lors de la Fête de l’Humanité en 1979, face à une foule de 100 000 personnes. Ils vont surgir affublés de masques, et pas n’importe lesquels, ceux de personnalités politiques de l’époque : Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing.



🔵 Actu : Pierre Perret face au public des Rolling Stones

Alors que le chanteur vient de sortir un nouvel album, Ma Vieille Carcasse, le 14 avril 2023, retour sur un moment marquant de sa carrière. En 1964, l’artiste commence à avoir son petit succès avec ses chansons à texte et son humour malicieux. Lorsqu’on lui propose de participer à un tour de chant en première partie à L’Olympia, il accepte bien sûr avec joie. Sauf que les stars programmées ce soir-là, ce sont les Rolling Stones pour leur premier concert à Paris. Dans la salle, sans surprise, des fans déchaînés et pas forcément réceptifs aux chansons de Pierre Perret.

🔵 Bonus : Beatles vs Stones, l’épilogue

L’histoire musicale des cinquante dernières années a été rythmée par une querelle « plutôt Beatles ou plutôt Rolling Stones ? ». C’est peut-être enfin l’épilogue de cette rivalité : deux anciens Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr, ont enregistré un titre avec leurs éternels compétiteurs, et figureront sur le prochain album des Stones.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

