Plus Belle La Vie spoilers : Zoé démasquée et en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 18 au 22 mai 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 18 au 22 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le savoir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Zoé, qui est démasquée par Aya et Jules. Si au départ Aya choisit de ne rien dire à Jules, il va découvrir la vérité avec l’aide de Steve. Et Jules et Steve vont découvrir que Romain est le complice de Zoé ! Dans sa chambre, ils retrouvent le IMSI-catcher ! Romain arrive à ce moment là, ils se disputent et l’appareil tombe. Il est foutu et Romain comprend qu’il est en grand danger : l’appareil vaut une fortune et il devait le rendre le lendemain aux types qui lui avaient prêté !

Le lendemain, Romain avoue à Zoé qu’il n’est pas quelqu’un de bien. Si elle a arnaqué des gens pour redistribuer à la Robin des Bois, lui a agi dans son intérêt personnel : il a fait la nourrice. Plus tard, Zoé s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Romain finit par revenir à la résidence, il s’effondre et Zoé découvre qu’il est gravement blessé à la jambe ! Romain confie ensuite à Zoé que les mecs lui réclament 1 million d’euros ! Et il a parlé aux mecs des casses de Zoé de sa vie d’avant et il leur a donné son identité ! S’ils ne les remboursent pas, ils balanceront Zoé !

De son côté, Jules en veut à Aya de lui avoir menti… Elle lui explique que maintenant, Zoé fait partie de sa famille mais Jules est braqué.



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Pendant ce temps là, Luna renoue avec son ancien métier d’actrice. Quant à Louis, il vient voir le petit Harry et réalise qu’il a peut être envie de devenir papa… Sauf que quand il en parle à Barbara, celle-ci est catégorique : elle ne veut pas d’autre enfant !

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 584) : Jules et Steve sont sur les traces de nouveaux suspects. Piquée, Laura semble tentée de mettre fin à son célibat… Du côté de Djawad, son rôle de nouveau papa super investi pourrait lui jouer des tours.

Mardi 19 mai 2026 (épisode 585) : Contrarié, Jules a du mal à pardonner les mensonges d’une proche. En parallèle, Luna, renoue avec ses premières amours. La visite chez Djawad vient remettre en question les choix de Louis.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 586) : Zoé voit la menace se préciser, il lui faudra tout son courage et son sang-froid pour ne pas céder à la panique. De son côté, Vanessa demande à la juge Colbert de faire un geste. Pendant ce temps, plusieurs mistraliens rejoignent Luna dans son projet.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 587) : Face à la tension qui monte, Aya dévoile un talent caché. Pour aider Chloé, Baptiste la pousse à affronter ses angoisses. En parallèle, Steve va devoir prouver au commissariat qu’il est à la hauteur de ses rêves.

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 588) : Transportés, Aya et Jules deviennent les rois du bluff et naviguent en eaux dangereuses. Au Pavillon des fleurs, Luna se révèle des talents de cheffe de troupe. Noémie, quant à elle, joue les confidentes.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 18 au 22 mai 2026

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