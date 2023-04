50mn Inside du 1er avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

5 ( 10 )

50mn Inside du 1er avril 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 1er avril 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : Modernes et glamour… On ne voyait qu’elles au Bal de la Rose ! Comment les femmes de la famille princière de Monaco donnent-elles un coup de jeune au Rocher ?

🏠 En Intimité avec Chantal Ladesou

À 74 ans, l’actrice et humoriste est partout et jamais très loin de celui qui partage sa vie, Michel Ansault, le père de ses enfants et son mari depuis 47 ans.



📸 Le portrait : rencontre avec Christophe Maé

Sa voix cassée, sa dégaine d’éternel jeune homme, sa musique aux influences étrangères… Christophe Mae est depuis près de 20 ans un artiste unique dans le paysage de la variété française. Il revient aujourd’hui avec un 6e album « C’est drôle la vie » dans lequel il dédie une chanson à son épouse, Nadège.

🎶 La Story : « Je suis malade »… Retour sur la chanson culte de Serge Lama !

Le chanteur vient de fêter ses 80 ans. En février il recevait une victoire d’honneur aux Victoires et faisait publiquement ses adieux à la scène. Son 24e album, « Aimer », sorti en octobre, devrait être le dernier, avec une pochette qui rappelle en clin d’œil celle de « Je suis malade », sorti il y a tout juste 50 ans.

50mn Inside du 1er avril 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret du Musée Grévin

📍 Le document d’Inside : Puerto Escondido au Mexique

Cette semaine, nous partons au Mexique à Puerto Escondido, un petit village au sud du pays, au bord du Pacifique. Une destination qui plaît particulièrement aux digital nomads, ces travailleurs qui ont le luxe de pouvoir travailler n’importe où !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

