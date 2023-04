Demain nous appartient du 25 avril : Benoit interrogé par la police (résumé + vidéo épisode 1412 en avance)

5 ( 10 )

Demain nous appartient du 25 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1412 de DNA – Benoit est interrogé par la police ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». L’étau se resserre mais la police n’a toujours pas de preuve contre lui… Et Benoit menace de porter plainte !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 25 avril 2023 – résumé de l’épisode 1412

Victoire se rend en prison pour informer Lisa du comportement de Benoît auprès d’Amel… Victoire tente de rassurer au mieux sa cousine. Mais, elle se sent impuissante depuis sa cellule. Pendant ce temps là, Benoît se fait cuisiner au commissariat. Karim et Georges l’interrogent ! Mais comme à son habitude, il tente de leur retourner le cerveau… Et il menace de porter plainte !

De son côté, Emma prend le chemin de la vengeance. Victoire mène sa propre enquête. Et entre Martin et Raphaëlle, tous les mensonges sont permis.



Demain nous appartient du 25 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

