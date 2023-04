Ici tout commence du 2 mai : Théo entre la vie et la mort, Kelly mal à l’aise (résumé en avance épisode 655 ITC)

Ici tout commence du 2 mai 2023, spoiler résumé complet de l’épisode 655 en avance – Mardi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », Lisandro fait sa demande en mariage à Anaïs ! La jeune femme, prise dans un triangle amoureux, va devoir faire un choix ! Et Claire décide de reprendre son poste de prof à l’institut.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Théo victime d’une terrible agression

Théo est de mauvais humeur au petit matin alors que sa mère lui demande de passer à l’infirmerie pour le planning des visites médicales. Quand Constance s’en va, Charlène essaie de faire parler Théo. Il se confie à sa soeur sur son rapprochement avec Anaïs et le bisou échangé vendredi soir… Et Théo lui explique qu’Anaïs a accepté la demande en mariage de Lisandro ! Charlène pense qu’il doit lâcher l’affaire.

David et Salomé se retrouvent face à Anaïs et Lisandro. Lisandro est le plus heureux des hommes et leur parle du mariage. David et Salomé, qui n’étaient pas au courant, sont surpris… David rappelle à Anaïs qu’elle n’a jamais voulu se marier, Anaïs dit qu’elle a changé d’avis.

Dans les vestiaires, Salomé n’en veut pas à Anaïs de ne rien lui avoir dit. Mais elle ne croit pas en ce mariage, elle pense que c’était juste une façon de sortir Théo de sa vie… Salomé craint qu’elle fasse une grosse erreur mais Anaïs est convaincue que c’est le bon choix.

Théo prépare une lunch-box pour Anaïs, Charlène comprend et lui reproche de s’accrocher. Théo préfère s’en aller, Charlène reproche alors à Jude de l’encourager, elle pense qu’Anaïs manipule son frère.

Anaïs et Théo se retrouvent aux marais. Anaïs lui assure ne jamais avoir eu de sentiments pour lui. Elle lui demande de tourner la page.

Théo est à fleur de peau… Il appelle Jude pour lui raconter et envoie balader deux inconnus qui l’abordent pour une cigarette. Ils n’apprécient pas et l’agressent violemment ! Théo finit à terre, inconscient.

Claire se sent mieux

Claire a repris son poste de prof auprès des troisième année, elle se sent mieux même si Louis ne comprend pas ses nouvelles méthodes. Mais Claire a aimé travailler autrement et elle pense que ses élèves aussi. Louis décide de la soutenir mais lui demande de se ménager.

Claire retrouve ses élèves, qui ont tous préparé un plat à base de salicorne. La cheffe est déçue et demande de réfléchir à de nouvelles recettes. Hortense a réalisé un dessert, elle était inspirée et Claire apprécie. Elle pense qu’Hortense deviendra une grande cheffe et la félicite !

Claire cuisine ensuite un plat à partir de fenouil sauvage. Elle le fait goûter à Louis mais c’est raté. Elle préfère rentrer passer la soirée avec lui, il ne la reconnait pas.



Publicité





Lenglart invite Kelly

Clotilde félicite Lenglart sur les bons retours des élèves sur ses cours. Celle-ci fait des compliments sur Kelly, qui l’assiste. Elle invite ensuite Kelly à un cocktail annuel à la Villa Mazarin. Kelly accepte mais elle ne sait pas quoi porter… Laetitia lui donne une robe dorée que Lenglart n’apprécie pas du tout. Elle explique à Kelly qu’elle doit être plus chic et faire attention à son image. Kelly opte donc pour une robe noire, Laetitia ne comprend pas et Kelly refuse son aide pour se préparer…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Théo dans le coma, Charlène fait chanter Anaïs (vidéo épisode du 3 mai)

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.