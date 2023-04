Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 du 26 avril ? (résumé + replay)

5 ( 8 )

Top Chef éliminé du 26 avril 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 9 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont fait leur choix !







Publicité





Et à l’issue de ce 9ème épisode, c’est Albane Auvray, de la brigade de Philippe Etchebest, qui a été éliminée.







Publicité





Épreuve qualificative

Les candidats ont dégusté un plat de pâtes comme ils n’ont jamais vu, au dressage incroyable. Créé pour les Bocuse d’or, ce plat hors du commun a permis à son auteur Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France et l’un des chefs les plus titrés de France, de remporter ce concours si convoité. C’est donc un défi particulièrement redoutable que le chef a lancé aux candidats : réaliser un plat gastronomique à partir d’un élément que l’on a tous dans nos placards : les pâtes !

Épreuve éliminatoire

Les candidats devaient ensuite sublimer un produit que l’on connait tous : la tarte. Pour les juger, un chef renommé, aujourd’hui pâtissier, qui a longtemps officié comme chef cuisinier, Julien Dugourd ! À 37 ans, le chef Dugourd est l’un des pâtissiers les plus en vogue du moment, il officie dans un palace de la Côte d’Azur et est considéré par beaucoup comme LE spécialiste de la tarte, qu’il a retravaillée sous toutes les formes. Salée, sucrée, sans pâte : les candidats devient surprendre le chef avec une tarte originale et inédite.

Albane et Mathieu se sont retrouvés face à face. Et c’est Glenn Viel qui a du les départager ! Il a choisi de qualifier l’assiette de Mathieu. Albane quitte donc le concours !



Publicité





Top Chef du 26 avril : Albane Auvray éliminée

C’est finalement Albane Auvray de l’équipe de Philippe Etchebest qui a été éliminée à l’issue de cette soirée de Top Chef. Mais comme cette année les éliminés ont une seconde chance, elle va affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Danny élimine tous les candidats les uns après les autres, Albane réussira-t-elle à le battre ?

Rendez-vous le mercredi 3 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note