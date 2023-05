Quotidien du 12 mai 2023 : spéciale Etienne Daho ce soir sur TMC

Quotidien du 12 mai 2023, les invités – Ce vendredi soir pour bien terminer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 12 mai 2023 : les invités

➤ Ce soir, Yann Barthès vous a préparé une spéciale Etienne Daho ! Yann Barthès reçoit le chanteur, qui vient de sortir aujourd’hui son nouvel album « Tirer la nuit sur les étoiles ». Enregistré entre Londres (Abbey Road), Paris (Motorbass) et Saint-Malo, cet album de fusion entre lyrisme orchestral et musique électronique est réalisé par Etienne Daho, Jean-Louis Piérot et Unloved.

Etienne Daho a également dévoilé jeudi le clip de « Tirer la nuit sur les étoiles » avec Vanessa Paradis.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 12 mai 2023 à 19h20 sur TMC.