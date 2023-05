« Les rencontres du Papotin » avec Angèle ce soir sur France 2 (20 mai)

« Les rencontres du Papotin » du 20 mai 2023 – Nouveau numéro des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Retrouvez toute la rédaction du Papotin pour une interview sans filtre de la chanteuse Angèle.







A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 20 mai 2023 : Angèle face à la rédaction du Papotin

Auteure-compositrice-interprète, mais également comédienne, Angèle à su imposer en quelques années sa sensibilité sur la scène musicale française et internationale et séduire le cœur du public. Elle compte pas moins de 32 récompenses à son actif, dont 5 Victoires de la musique. En 2023, elle a été sacrée « Interprète féminine de l’année ». Pendant ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, elle a pu discuter librement avec la rédaction de ce journal atypique de ses angoisses face à la célébrité, de sa place dans la famille, mais aussi aborder des questions qui lui sont plus personnelles.

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce nouveau magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! »



Extrait vidéo

Directes, sans filtres et inattendues, @angele_vl répond à toutes les questions de nos journalistes atypiques ce soir à 20h30 ! Une très jolie rencontre. #LesRencontresDuPapotin pic.twitter.com/O38BQG8ap5 — France 2 (@France2tv) May 20, 2023

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.