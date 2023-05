Mort de Michel Cordes : il aurait mal vécu la fin de « Plus belle la vie »

La famille « Plus belle la vie » est en deuil depuis la mort de Michel Cordes, alias Roland Marci. Mais alors que l’acteur se serait suicidé, les fans s’interrogent sur ce qui s’est passé pour qu’il en arrive là.







Publicité





Selon des voisins de Michel Cordes, il aurait eu beaucoup de mal à encaisser la fin de la série quotidienne, qui rappelons-le, a été arrêtée par France Télévision l’an dernier avec un clap de fin en novembre.







Publicité





« Nous avions bu l’apéritif avec lui, chez d’autres voisins, il semblait accuser un peu le coup après l’arrêt de la série. C’est une triste fin, on le regrettera. » a confié un couple de voisins dans une interview pour Midi Libre.

Olivia, l’une des voisine qui a découvert le corps sans vie de Michel Cordes, le décrit comme quelqu’un de très gentil : « Nous avions sympathisé tout de suite avec Michel quand il s’est installé. (…) C’était quelqu’un de très simple et gentil, qui n’avait pas hésité à venir dîner à la maison un soir pour faire une surprise à ma belle-mère, fan de la série »



Publicité





« Il avait sans doute ses raisons pour faire ça et même si ça doit être très dur pour ses proches, j’espère qu’il est en paix. » a-t-elle ajouté.

Les acteurs de « Plus belle la vie » ne venaient pas le voir

Et selon un autre voisin de l’acteur phare de « Plus belle la vie », les autres acteurs de la série ne venaient pas lui rendre visite !

« On s’attendait à voir de temps en temps des acteurs de Plus belle la vie débarquer dans notre rue, mais finalement non » a confié un voisin.

Rappelons que Michel Cordes vivait une rupture difficile, qui a certainement joué dans sa terrible décision.