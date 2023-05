« Recherche appartement ou maison » du 19 mai : votre numéro ce soir sur M6

« Recherche appartement ou maison » du 19 mai 2023 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Aujourd’hui, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Olivia et David, Quentin et Philippine, Max et Yvan, Sylcie, et Aurélia et Julien.







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 19 mai 2023

Olivia, 38 ans, son mari David, 50 ans, Quentin le frère d’Olivia, 32 ans, et sa femme Philippine, 32 ans, vivent en région parisienne ; leur cousin Max, 37 ans, et son compagnon Yvan, 45 ans, habitent en Suisse. Tous les 6 ont un grand projet familial : unir leurs budgets pour acheter un appartement parisien. Ils cherchent un petit 2-pièces dans un quartier vivant et central prisé par les touristes. Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour trouver de belles petites surfaces parisiennes dans des quartiers recherchés… Va-t-il faire le bonheur de cette cousinade ?

Sylcie, 64 ans, a vendu sa maison à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne pour se rapprocher de sa famille en s’installant à Lyon. Elle a pris une location à Villefranche, près de Lyon, pour trouver facilement la maison de ses rêves mais n’a pas eu de coup de cœur. Elle a donc fait appel à Sandra Viricel qui devra trouver un havre de paix en pleine campagne avec de la place pour accueillir ses amis et sa famille. Va-t-elle trouver cette maison tant attendue par Sylcie ?



Aurélia, 26 ans, et Julien, 36 ans, viennent de Paris et de Savoie mais adorent le Sud. Ils vivent actuellement dans un 2-pièces en location à Antibes. La mère d’Aurélia, Laurence, 49 ans, cherche à investir dans un appartement dans le Sud également pour sa retraite. Après 6 mois de recherche et deux visites non concluantes, le trio a fait appel à Caroline Gherman qui va sillonner les environs d’Antibes pour trouver la perle rare. Va-t-elle relever le défi ?

