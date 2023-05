Un si grand soleil du 19 mai : Robin sous le choc (résumé et vidéo épisode 1150 en avance)

Un si grand soleil du 19 mai, spoiler résumé de l’épisode 1148 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode inédit du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 19 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Evan demande à Chloé comment elle a pu lui faire ça. Chloé lui dit qu’ils s’éloignaient et elle s’est rapprochée de Marc quand ils planquaient. Elle lui dit aussi que c’est elle qui écrit les chroniques judiciaires, Evan n’en revient pas. Elle pleure et dit qu’elle est désolée. Evan n’y croyait pas quand il a reçu le coup de téléphone de cette femme… Chloé est étonnée qu’une femme l’ait prévenu, Evan la provoque : elle ne savait pas que Marc avait déjà une femme ? Evan dit à Chloé qu’elle le dégoûte, il s’en va.







Evan tambourine à la porte de Marc. Il lui demande ce que ça fait de briser une famille et lui dit de ne plus jamais s’approcher de sa femme. Marc lui dit qu’il défend juste son territoire, Evan s’en va.



Bilal et Ulysse font mine d’aller en randonnée mais Elise remarque qu’ils n’ont pas les bonnes chaussures. Il dit qu’elles sont dans son sac. Elise insiste et leur demande des détails sur la rando, ils s’en vont…

Robin se lève et remarque que son père n’est pas là. Chloé a pleuré mais elle lui dit que ça va aller. Robin veut savoir ce qui se passe ! Chloé finit par lui dire que c’est sa faute et pleure. Robin lui demande si elle a trompé son père, elle pleure et dit qu’elle est désolée. Robin s’en va sans un mot.

Bilal et Ulysse retrouvent Alix. Elle a tout prévu pour la fabrication des pigments. Alix n’aura les toiles d’époque que dans deux jours, Ulysse lui reproche les délais trop courts.

Chloé appelle Cécile, elle se sent pas bien et ne pourra pas venir travailler. Pendant ce temps là à l’hôpital, Laurine est aux côtés d’Evan. Il lui confie que sa femme le trompe et qu’il vient de l’apprendre. Il lui parle des chroniques judiciaires de Midi Libre…

Hélène reproche encore à Alix de marcher dans le jeu de Christian. Elle ne veut pas le laisser s’en tirer comme ça mais Alix en a marre. Il s’agit de sauver leur peau. Hélène retrouve ensuite Victor, elle se plaint d’Alix. Elle dit que ça ne peut plus durer mais elle a une bonne idée. Hélène appelle Christian, elle veut qu’ils fassent la paix. Il est surpris mais accepte de prendre un café dans la semaine.

Au lycée, Robin se confie à Louis au sujet de sa mère qui trompe son père. Il ne comprend pas. Louis lui demande qui est le mec mais il n’en sait rien. «

Victor se confie à Davia, il se sent seul sentimentalement et a l’impression d’enchainer les échecs. Davia pense que la prochaine sera la bonne !

Bilal fabrique les pigments et montre le résultat à Ulysse. Il voit des trucs à corriger, Bilal s’énerve il semble stressé.

Chloé appelle Marc et l’interroge sur la fameuse femme. Il lui assure qu’il n’y a pas d’autre femme, il ne comprend pas. Mais elle ne semble pas le croire. Il lui demande ce qu’elle compte faire, elle ne sait pas où elle en est et a besoin de temps.

Laurine parle de l’histoire d’Evan à son père. Elle pense que maintenant il pourrait changer d’avis… Il lui demande quel rôle elle a joué, elle lui dit qu’elle a la situation en main !

VIDÉO Un si grand soleil du 19 mai extrait, Robin sous le choc

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.