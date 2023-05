Love Island du 11 mai : Cindy éliminée, gros rebondissement (résumé + replay épisode 16)

Love Island épisode 16 du jeudi 11 mai – Place à l’épisode 16 de Love Island ce jeudi soir. Ludivine doit faire un choix entre Issam et Simone. Et malgré leurs disputes, Ludivine choisit Issam ! Simone est donc éliminé, tout le monde pleure !







Un clash éclate entre Camille et Cindy… Camille hallucine alors qu’elle a sauvé la peau de Gabriel. Issam remercie Ludivine, il s’y attendait pas. Mais Ludivine ne se voyait pas l’éliminer.







Le lendemain matin, Edgar se confie à Cindy : il trouve qu’elle ne le séduit plus ! Et Edgar confirme à Gabriel qu’il se sent moins à fond, ses sentiments s’effacent.

Place au jeu « chat alors ». Cindy se rapproche de Jordan. Elle est bien décidée à se venger d’Edgar. Et Camille chauffe encore Gabriel. Et Une nouvelle islandeuse intègre l’aventure : Solène. Les filles voient son arrivée d’un mauvais oeil. Cindy trouve qu’Edgar la regarde trop, et effectivement tous les garçons sont autour de Solène.



Et Solène reçoit un message : elle va devoir choisir avec quel garçon elle veut former un couple ! Elle va au passage éliminer une fille de la villa ! Elle décide de faire un speed-dating avec chaque islander. Edgar et Gabriel ont clairement flashé sur Solène !

Une soirée est organisée. Et Solène doit dire avec qui elle veut former un couple. Elle choisit Edgar, Cindy reçoit un message qui lui annonce qu’elle est éliminée ! Elle doit s’adresser une dernière fois aux islanders pour dire au revoir. Edgar lui dit qu’il l’aime… Et tout le monde pleure à nouveau !

Mais rebondissement : Cindy reçoit un message vidéo de Delphine Wespiser. Elle n’est pas éliminée, elle va former un nouveau couple avec un nouvel islander : Steph ! Ils vont rejoindre la villa dès maintenant à la surprise générale.

Love Island, le replay du 11 mai

Si vous avez manqué l’épisode 16 ce jeudi 11 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 12 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 17.