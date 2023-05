Un si grand soleil spoiler : Louis jaloux de Jules (VIDÉO épisode du 9 mai)

Un si grand soleil spoiler, résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du mardi 9 mai 2023 – Louis et Jules ne vont pas devenir amis dans votre série « Un si grand soleil ». Alors que Jules tourne autour de Kira, Louis va se montrer jaloux la semaine prochaine…

En effet, pour fêter la première paie de Kira et Thaïs, Jules les emmène au bowling.







Et Louis assiste à la complicité entre Kira et Jules… Il n’apprécie pas et se met clairement en retrait. D’autant que Jules brille au bowling et Louis pas du tout !

Kira finira-t-elle par craquer pour le beau Jules ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1143 du 9 mai 2023 : Louis est jaloux



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.