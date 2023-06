« 13h15 le dimanche » du 25 juin : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 25 juin 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec les épisodes 3 et 4 de « La symphonie du ciel ».







Rendez-vous dès 13h15 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 18 juin 2023 : le programme

Pendant près de six mois, « 13h15 » a accompagné l’intense préparation des pilotes de la Patrouille de France. Une immersion exceptionnelle au sein d’une des plus prestigieuses escadrilles de voltige au monde, objet de fierté nationale et instrument de diplomatie.

🔵 Précision et cohésion



Avant la saison des meetings aériens avec, en point d’orgue, le défilé du 14-Juillet au-dessus des Champs-Elysées, il faut voler, répéter les boucles et les figures périlleuses, ne faire plus qu’un dans le ciel. Précision et cohésion sont les maîtres mots au sein de l’escadrille, que le magazine a suivie lors d’un stage dans les Alpes. Les conditions sont rudes. Il s’agit là de tester la résistance physique et le mental des pilotes.

La date du premier meeting aérien ouvrant la saison approche, et la pression monte d’un cran. Une toute dernière étape attend nos neuf pilotes et leur équipe. Un voyage en Corse pour s’exercer, notamment, au survol de la mer.

Un reportage de Patrick Charlot, Vincent Fichmann, Vincent Barral et Mathilde Rougeron.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.