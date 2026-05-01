La meilleure boulangerie de France du 1er mai 2026 : le sommaire, qui va gagner et représenter le Sud de la Bretagne ?

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La meilleure boulangerie de France du 1er mai 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour du Sud de la Bretagne et désignera la meilleure boulangerie de la semaine.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 1er mai 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 25ème semaine de la saison, le jury est en Bretagne – côté Sud.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Valentin dans le Finistère qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie d’Erwan dans le Finistère qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,3/10 (7,5/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Matéo dans le Finistère qui a remporté la victoire avec la moyenne de 9/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie d’Elodie et Rémy dans le Morbihan qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 9,1/10 (9/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 10/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera de retour dans le Finistère à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

En fin d’émission, le meilleur d’entre de la semaine sera désigné et aura le privilège de représenter la Bretagne – côté Sud pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.