Un si grand soleil spoiler : Claudine prend cher (VIDÉO épisode du 28 juin)

Un si grand soleil spoiler – Mauvaise passe pour Claudine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, la vengeance de Johanna a parfaitement fonctionné et Claudine prend très cher…

Dans quelques jours, Claudine et Delarive sortent du tribunal et on peut dire qu’il est très remontré contre son avocate !







Claudine pense qu’il s’en sort bien mais Delarive n’encaisse pas d’avoir du payer 50.000 euros et les royalties, sans compter la leçon de moral. Il dit à Claudine qu’il ne lui paiera pas ses honoraires et qu’il va se charger de sa réputation ! Il part en l’insultant…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1177 du mercredi 28 juin 2023 : Claudine se fait insulter



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.