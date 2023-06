C à vous du 23 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 23 juin 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et pour terminer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 23 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Bataille des retraites, semaine de 4 jours, dissolution des Soulèvements de la Terre… Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Implosion du sous-marin Titan : Michel L’Hour, archéologue sous-marin, ancien directeur du Drassm Culture et ami de Paul-Henri Nargeolet, témoigne dans C à vous

🔵 📌 JO de Paris 2024 : le parcours de la flamme olympique dévoilé. Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO 2024 et Armel Le Cléac’h sont dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live : Jon Batiste interprète “Be who you are”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Hugo Bourny, chef du Lucas Carton Paris, dans le 8ème arrondissement de Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : François Civil et Lyna Khoudri pour le film “Une zone à défendre”, réalisé par Romain Cogitore, diffusé à partir du 7 juillet sur Disney+; et Alice Pol pour son livre “Coup de pelle” paru aux éditions Robert Laffont

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 23 juin 2023 à 19h sur France 5.



