« 13h15 le dimanche » du 2 juillet : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 2 juillet 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la rediffusion des épisodes 1 et 2 de la saison 10 de la série « Le feuilleton des Français ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h15 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 2 juillet 2023 : le programme

Le magazine « 13h15 le dimanche » propose de revoir sa série documentaire « Le feuilleton des Français » avec la rediffusion des deux premiers épisodes de la saison 2022-2023, signé Julie Darde, Cyril Zhâ et toutes les équipes du « 13h15 ». Des reportages, des documents et témoignages, des retrouvailles et des rencontres inédites…

Retour à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où le docteur Mathias Wargon dirige le service des urgences, qui a notamment dû faire face aux différentes vagues du coronavirus Covid-19 avec toute son équipe. Comment s’annonce les mois qui viennent ?



Publicité





🔵 Et aussi, des vaches Prim’Holstein, la passion du rugby

Direction la Normandie pour retrouver Philippine et son compagnon Léo, producteurs de lait bio dans la Sarthe. Diplômés de l’Ecole supérieure des agricultures d’Angers (Maine-et-Loire), ils ont repris une ferme laitière de 136 hectares avec 69 vaches Prim’Holstein. Les jeunes éleveurs se bagarrent aujourd’hui contre les effets de la sécheresse et ils ne manquent pas d’idées…

Les jeunes espoirs passionnées de rugby du collège Iqbal Masih de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui pratiquent leur sport au sein du Sporting club universitaire de France (SCUF) sont reparties à l’assaut de leurs rêves sportifs. Un nouveau coach, de nouvelles coéquipières et de nouveaux défis à relever…

Retour aussi en Normandie pour retrouver Clémence, jeune vétérinaire installée dans la Manche, qui a fait le choix d’exercer sa passion à la campagne. Et de nouveaux venus : à bord de leur chalut de huit mètres, Claire et Yves se lancent dans une pêche raisonnée. Le « 13h15 » est aussi allé retrouver Bernard Mure-Ravaud, dont la passion pour les fromages l’a fait couronner Meilleur ouvrier de France et Champion du monde des fromagers.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.