Echappées Belles du 29 juillet : direction Narbonne ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 22 juillet 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Week-end à Narbonne » suivi de « Massif de l’Oisans, joyau des Alpes ».







Publicité





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 29 juillet, à 20h55 – « Week-end à Narbonne »

Découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est s’aventurer sur une Côte du Midi méconnue et pourtant si généreuse !

Jérôme Pitorin monte dans un train pour découvrir la cité antique de Narbonne ! En suivant le cours de l’eau, au fil du canal de La Robine, il rencontre des narbonnais passionnés par leurs métiers, ce qui fait leur fierté tant dans le patrimoine bâti que dans les paysages façonnés par la tramontane mais aussi par ce qu’ils cultivent, pêchent et récoltent pour savourer leur région à l’assiette…

À pied, en bateau, à cheval ou à vélo, découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est la promesse de vouloir revenir pour poursuivre ce dépaysement complet, entre terre et mer, patrimoine et biodiversité, viticulture et gastronomie !

Les reportages : Les habitants du canal / Narbonne : un art de vivre, entre ville et plage / La gastronomie narbonnaise / Un riche patrimoine naturel / La tramontane ou comment faire du vent un atout / La passion médiévale



Publicité





Echappées Belles du 29 juillet à 22h30 – « Massif de l’Oisans, joyau des Alpes »

L’Oisans et ses 6 vallées est un véritable écrin au coeur des Alpes. Les irréductibles montagnards s’acclimatent à la vie plus douce de l’automne tout en se préparant à l’arrivée de l’hiver.

Sophie Jovillard arpente ce territoire exceptionnel en allant à la rencontre des habitants de ces hameaux, ceux qui s’inspirent de ces paysages pour créer, ceux qui se démènent pour les préserver, avec ce même point commun à tous ; ils ne le quitteraient pour rien au monde. C’est Erin qui l’accueille pour commencer ces aventures aux pieds des sommets de la Meige.

Qui sont-ils ? Pourquoi faire le choix, parfois incompris mais de plus en plus attrayant pour les citadins, de vivre cette vie isolée en pleine nature ? Chacune de ses rencontres lui permettra de comprendre ce lien spécial qu’ils les lient à ce territoire unique.

Les reportages : Nature – Faune sauvage / Portrait de Florient Jouanny / L’Oisans à travers ses artistes / Liqueurs et spiritueux / La montagne a des Hollandais / Les minéraux.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 29 juillet 2023 dès 21h sur France 5