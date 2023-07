Ici tout commence du 11 juillet : une surprise pour Hortense (résumé + vidéo épisode 705)

Ici tout commence du 11 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 705 – Entre Hortense et Eliott, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce soir, une belle surprise attend Hortense : son père débarque pour aider à l’organisation du mariage !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Salomé retrouve… (vidéo épisode du 13 juillet)







Publicité





Ici tout commence du 11 juillet 2023 – résumé de l’épisode 705

Hortense ne digère pas sa dernière dispute avec Eliott. Les mots ont été très forts et pour elle, son amitié avec Eliott n’existe plus ! Elle se confie à Mehdi quand ça frappe à la porte. Il s’agit de son père ! Vic l’a appelé pour le prévenir que l’organisation du mariage est compliquée et que ça se passe mal avec Eliott. Il est donc venu en avance pour les aider, Hortense est ravie.

Pendant ce temps là à l’institut, Solal et David se posent une question : à quel mariage vont-ils aller ? Deva a déjà la réponse pour David. Etant demoiselle d’honneur d’Hortense, son choix est vite fait.

Greg et Mehdi sont pris en sandwich dans le conflit entre leurs moitiés… Vic fait une surprise à Enzo pour le remettre sur pied. Antoine prend une décision à couper le souffle..



Publicité





Ici tout commence du 11 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ffv