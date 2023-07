Les routes de l’impossible du 11 juillet : direction le Tchad ce soir sur France 5

Les routes de l’impossible du 11 juillet 2023 – Direction le Tchad ce soir dans le nouveau numéro inédit du documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Tchad, le désert prend l’eau ».







A suivre dès 21h10 sur France 5







Les routes de l’impossible du 11 juillet « Tchad, le désert prend l’eau »

Au Tchad, même le désert est inondé. Cette année, il connaît des inondations d’une ampleur inédite.

Plus d’un million de personnes sont concernées par la montée des eaux. Des centaines de milliers d’hectares de champs ont disparu, un drame dans un pays où un tiers de la population est en situation d’insécurité alimentaire.

Dans le sud, pourtant riche en pétrole, les bénéfices de l’or noir ne ruissellent pas sur les populations locales, pour lesquelles chaque voyage est transformé en épopée.

Norbert et Souleymane s’épuisent chaque semaine sur une piste défoncée pour alimenter en marchandises les marchés des environs.

Dans la région du Salamat, acheminer les hommes est un défi quotidien qu’il faut relever quoi qu’il en coûte.

Les eaux en furie ont emporté des morceaux de route et, par endroits, la piste est engloutie sur des centaines de mètres…

Les voyageurs changent plusieurs fois de taxis, empruntent des barques et des motos. Le surpoids des marchandises met aussi à mal les pickups.

Mais, comme à chaque fois, tout malheur a ses bons côtés ! Des petits malins ont trouvé le moyen de se faire un peu d’argent en fabriquant des radeaux de fortune.

Dans un pays longtemps rongé par les guerres, l’immense courage des Tchadiens reste la meilleure arme dans ce combat permanent auquel s’ajoute la montée des eaux.

France 5 diffuse, chaque mardi de l’été, cinq numéros inédits de la nouvelle saison de la collection documentaire Les routes de l’impossible. Cette saison, direction l’Inde, le Kenya, le Tchad, le Guatemala et l’Indonésie.

À travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l’enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.



