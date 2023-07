Ici tout commence spoiler : Salomé retrouve... (vidéo épisode du 13 juillet)

Ici tout commence spoiler – De belles retrouvailles attendent Salomé cette semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va retrouver quelqu’un qui a beaucoup compté et ils vont se tomber dans les bras !

C’est un part du passé de Salomé qui refait surface et on peut dire qu’elle est très émue.







Salomé a recontacté celui qui était son meilleur ami à l’époque où elle vivait en foyer. Il arrive alors que Salomé est avec Gaëtan au Coffee Shop. Elle stresse mais les retrouvailles se passent super bien, ils se tombent dans les bras et son ami lui confie qu’elle lui a trop manqué. Il ne lui en veut pas du tout.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 707 du 13 juillet 2023, des retrouvailles émouvantes pour Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

