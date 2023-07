Demain nous appartient spoiler : l’arrivée d’Angélique et sa famille (vidéo épisode du 13 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Sara va vivre de grandes retrouvailles cette semaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Sara voit le retour à Sète de sa cousine Violette, sa tante Angélique et son oncle Didier.

Et ils ne se sont pas vus depuis plus de 15 ans !







Publicité











Publicité





Angélique, la tante de Sara, est une médecin d’une petite quarantaine d’années, douce, avenante, et très protectrice envers Violette, sa fille unique et cousine de Sara. Angélique n’a pas vu sa nièce depuis près de 15 ans, lorsqu’elle est partie vivre en Australie avec Didier, l’oncle de Sara, et Violette.

Mais la naissance d’Enora les a décidés à renouer, et à venir passer des vacances en France, dans la demeure familiale où Sara a partagé avec eux beaucoup de souvenirs d’enfance. Sara est submergée par l’émotion des souvenirs d’enfance et elle leur présente Roxane et Enora.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 28 juillet 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1469 du 13 juillet 2023 : l’arrivée de la famille de Sara

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.