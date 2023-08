66 minutes du 13 août : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 13 août 2023, sommaire et reportages – Aujourd'hui et chaque dimanche soir, Xavier de Moulins vous donne rendez-vous dès 17h45 sur M6 pour deux numéros de « 66 minutes grand format ».





A suivre dès 17h45 sur la chaîne







66 minutes Grand Format du 13 août : sommaire et extraits vidéos

A 17h45 : « Le bel été des paillotes »

Eden, gérant du cocoon Beach, organise une soirée mémorable pour le gratin Niçois ! Au programme : bouteilles de champagne vendues à un prix astronomique, danses endiablées et surtout… le grand retour du DJ star Bob Sinclar !



Et à 18h45 : « Van, camping-car : vacances en toute liberté »

Van, camping-car, fourgon aménagé, c’est la dernière folie des Français. Depuis le confinement les ventes ont explosé…+40%. Bienvenue au pays de la liberté.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.