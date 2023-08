Un si grand soleil du 25 août : Tom va trop loin (résumé et vidéo épisode 1225 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 août, spoiler résumé de l’épisode 1225 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 25 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Tom se prépare pour revendre la drogue… Il est au lycée et cherche un casier vide pour tout entreposer. Pendant ce temps là, Manu informe Becker de la mort d’un ado de 14 ans à cause de cette drogue. Les parents sont sous le choc. Becker en parle ensuite avec Janet, qui lui confirme que c’est une drogue très puissante avec des effets secondaires très graves.







Au commissariat, Akim confie à Elise que ça n’a rien donné avec Margot. Mais Margot l’appelle, elle l’informe qu’elle a balancé leur liaison à Ludo. Noémie va donc le savoir. Elle lui dit ensuite que c’est fini avec Ludo mais il ne doit pas se faire d’illusions, ça n’a rien à voir avec ce qui s’est passé entre eux ! Akim accuse le coup, il en parle à Elise il ne comprend pas.



Ludo retrouve Noémie et l’informe que Noémie l’a quitté. Ludo raconte sa rupture mais ne lui parle pas de la liaison de Margot et Akim.

Claudine annonce à Milo, Elisabeth et Laumière que l’association a accepté leur offre. Pelletier n’est pas d’accord, Elisabeth l’envoie balader et Laumière se range de son avis.

Au lycée, les élèves reçoivent la promo de la drogue de Tom, sans savoir de qui ça vient… Pendant ce temps là, Manu fait le point avec Becker. Personne dans l’entourage de Maxime ne savait qu’il se droguait. Le labo va analyser les données de son téléphone portable.

Ludo croise Margot au cabinet. Ils s’ignorent alors que Ludo lit le communiqué de presse rédigé par Claudine. Il pense que c’est pas bon pour eux en terme d’image. Claudine lui parle des beaux projets qu’ils vont faire, Ludo finit par valider le communiqué.

Marc retrouve Louis et lui parle de la fameuse drogue. Louis lui dit qu’il en a entendu parler, des potes ont reçu un message au lycée. Louis lui assure qu’il n’en prend pas, Marc lui parle de l’ado retrouvé mort.

Virgile et Alix ont publié les bancs, ils l’annoncent à Victor et lui demandent d’organiser le mariage aux Sauvages. Il est ravi et va organiser une dégustation. Tom retrouve Virgile et Emma, il dit s’être fait un pote au lycée, Achille.

Noémie croise Margot, elle lui dit qu’ils forment un beau couple avec Ludo et c’est dommage. Margot lui parle de sa liaison avec Akim mais elle gaffe, Noémie n’est pas au courant ! Elle lui dit qu’il valait mieux qu’elle sache. Noémie appelle Akim, elle est en colère.

Virgile et Alix font le point avec Victor sur des idées de menu. Emma les rejoint et remercie Virgile pour Tom. Virgile lui dit de pas s’inquiéter, Tom c’est un bon gars et il va s’en sortir. Au même moment, Tom a un message de quelqu’un intéressé par la drogue… Il répond et rejoint les autres, Virgile remarque que Tom est ailleurs…

VIDÉO Un si grand soleil du 25 août extrait, Margot face à Noémie

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.