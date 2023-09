C à vous du 11 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 septembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débutée cette nouvelle semaine, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 11 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Séisme au Maroc : le bilan s’alourdit. Rachida Dati, maire Les Républicains du 7ème arrondissement de Paris, Patrick Coulombel, cofondateur de la Fondation « Architectes de l’urgence », et Samira Sitail, journaliste franco-marocaine, sont les invités de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Alex Kominek pour son spectacle “Bâtard sensible” actuellement en tournée dans toute la France et à partir du 21 septembre au Théâtre du Gymnase à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Amen, chef propriétaire du restaurant “Momen” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Michel Gondry, Pierre Niney et Françoise Lebrun pour le film “Le Livre des solutions” en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 11 septembre 2023 à 19h sur France 5.



