Disparition de Marwan Berreni : l’acteur s’est-il suicidé ? Le témoignage choc (VIDÉO)

Déjà un mois et demi que Marwan Berreni, acteur phare de la série « Plus belle la vie », a disparu et ne donne plus signe de vie. Les langues commencent à se délier et hier soir dans son émission « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna recueilli un témoignage important.





Nathalie Marquay-Pernaut est l’une des dernières personnes à avoir vu Marwan, en juillet dernier. Et elle a livré un témoignage surprenant, rapportant des propos tenus par Marwan Berreni qui irait vers la thèse du suicide !







Marwan Berreni ne s’imaginait pas vivre après avoir renversé quelqu’un

« On s’est rencontrés le 11 juillet parce qu’on est partis en tant qu’ambassadeurs pour les fonds marins aux Philippines. On était invités, j’ai passé 10 jours avec lui. » a confié Nathalie Marquay-Pernaut.

« Avec nous c’était quelqu’un de charmant, adorable, prévenant, souriant, c’est lui qui nous donnait le moral parce qu’aux Philippines malheureusement on a eu des pluies battantes. (…) Mais moi ce qui m’a vraiment surpris et qui est impressionnant, c’est quand on a atterri à Manille, (…) je l’ai accompagné il allait fumer une cigarette. On parlait et d’un seul coup il me parle de Palmade. (…) Et là il me dit ‘bah moi je supporterai pas. Moi si je renversais quelqu’un c’est clair que je ne pourrais pas vivre après et je me foutrais en l’air !’ »



Elle a ensuite expliqué qu’il était « heureux » et ravi du retour de « Plus belle la vie ». Il avait hâte de la reprise des tournages pour le retour de la série sur TF1 et très enthousiaste.

Une violente dispute juste avant sa disparition

Elle a également confié que Marwan avait été rejoint par sa meilleure amie à Manille mais ça s’est mal fini : « ils se sont disputés là-bas, très fort, et il a pris un avion pour rentrer en France« .

VIDÉO disparition de Marwan Berreni : les témoignages dans TPMP

Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Le 4X4 loué par l’acteur de « Plus belle la vie » a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte.