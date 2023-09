« La princesse et le bodyguard » : votre téléfilm ce 20 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La princesse et le bodyguard » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 20 septembre 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La princesse et le bodyguard ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La princesse et le bodyguard » : l’histoire

Alexia Bernolli est une jeune princesse qui a décidé de vivre sa vie comme elle l’entend, depuis l’âge de 20 ans, avec l’accord de ses parents, le Roi et la Reine de Sentovia. Mais pour ses 35 ans, ses parents lui annoncent qu’elle doit faire un choix : rester dans l’anonymat et abandonner l’idée d’accéder au trône pour succéder à son père, ou accepter les obligations liées à sa charge, abandonner la vie qu’elle s’est construite à Manhattan et un jour devenir Reine. Quelle que soit sa decision, elle aura des conséquances, sur sa famille, ses amis et ses amours…

La princesse et le bodyguard, interprètes et personnages

Avec : Emily Alatalo (Lexi), Ryan Bruce (Noah)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un amour de bodyguard ».

« Un amour de bodyguard » : l’histoire et le casting

A 17 ans, Katherine a accouché d’une fille qu’elle croit morte à la naissance. En réalité, Joyce, sa mère, l’a faite adopter pour ne pas gâcher l’avenir de sa fille. Vingt ans plus tard, Katherine et Chuck ont eu une autre fille, Haley. Atteinte d’une leucémie, elle a besoin d’une greffe de moelle osseuse. Joyce se débrouille pour retrouver Libby, la fille aînée de Katherine et lui faire faire le don de moelle sans que personne ne se doute qu’elle appartient à la famille.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Katherine), Madelyn Keys (Libby), Sonja Smits (Joyce), Gabriel Venneri (Chuck), Zoe Sarantakis (Haley)